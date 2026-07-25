Gustavo Álvarez es oficializado en su nuevo club y sale de inmediato al mercado: pidió dos figuras de la U y la UC

Gustavo Álvarez tiene nuevo club tras su polémica salida de San Lorenzo. A través de redes sociales, Liga Deportiva Universitaria de Quito anunció oficialmente al estratega argentino como su nuevo técnico de cara al segundo semestre de 2026.

“¡Bienvenido, profe Gustavo Álvarez, al club universitario más ganador del continente!”, publicó el elenco ecuatoriano con una fotografía de Álvarez rodeado de los trofeos internacionales que ganó el club, entre ellos, la Copa Libertadores 2008.

El exentrenador de Universidad de Chile reemplazará en el cargo al brasileño Tiago Nunes, de paso por Universidad Católica, que dejó al equipo el 16 de junio debido a los malos resultados en la liga local, pese a conseguir la clasificación a los octavos de final de la Libertadores.

Álvarez llega a Ecuador tras una breve etapa en San Lorenzo de Almagro, club al que dejó tras presentar su renuncia debido a diferencias con la dirigencia. Durante su paso por el cuadro argentino, dirigió 13 partidos, con tres triunfos, ocho empates y dos derrotas.

Ahora, tendrá el desafío de enmendar el rumbo de Liga de Quito, que marcha sexto en la liga local con 29 puntos, a 23 unidades del líder Independiente del Valle. Además, en el plano internacional, disputará los octavos de la Copa Libertadores ante Mirassol de Brasil.

Gustavo Álvarez pide a dos refuerzos del fútbol chileno

Tras asumir la banca del “Rey de Copas”, el técnico campeón con Huachipato en 2023 ya habría comenzado a planificar la conformación de su plantel, fijándose en dos nombres que militan en el fútbol chileno.

Según informó el periodista ecuatoriano David Mantilla, Álvarez habría pedido incorporar al defensa de Universidad de Chile, Franco Calderón, y al extremo de Universidad Católica, Justo Giani.

En el caso de Calderón, su incorporación estaría vinculada a la inminente salida de Gian Franco Allala del conjunto ecuatoriano. El central fue una pieza clave para el DT en su paso por la U, aunque actualmente cuenta con escaso protagonismo bajo las órdenes de Fernando Gago y la dirigencia de Azul Azul ya tendría decidida su partida.

Por su parte, Giani se ha convertido en una de las grandes figuras de la UC durante esta temporada. El extremo registra 16 goles y nueve asistencias en 33 partidos disputados entre las competencias locales y la Copa Libertadores, por lo que su eventual salida supondría una sensible baja para el equipo de Daniel Garnero.