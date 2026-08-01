Al menos once heridos dejó la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía del Departamento de Norte de Santander, en la ciudad colombiana de Cúcuta, que fue seguida de otras detonaciones.

“En este momento tenemos ocho personas lesionadas de la policía y tres personas particulares (...) Es un hecho atroz”, indicó a la prensa George Quintero, secretario de Seguridad del departamento de Norte de Santander.

El atentado tenía como objetivo el comando policial, situado en el barrio Tasajero, muy cerca de viviendas y del mercado Cenabastos, punto al que llegan de madrugada camiones cargados con productos del campo, y por esa razón el vehículo que transportaba los explosivos no llamó la atención de las autoridades.

Atentado se produce a días de la investidura presidencial

Después de esta detonación, fueron lanzados varios artefactos explosivos en el mismo sector. Las autoridades ofrecen una recompensa equivalente a más de 32.000 dólares por información que conduzca a la captura de los responsables.

El atentado se produce seis días antes de la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien ha prometido mano dura contra los violentos.

“Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia”, manifestó De la Espriella en X.

Revisa aquí registros del atentado:

#Atención Explotó carro bomba en comando de Policía de Norte de Santander y la central de abastos de Cúcuta https://t.co/AYAGjHfqAi #EnDesarrollo #VocesySonidos pic.twitter.com/taqFZIlEKF — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 1, 2026