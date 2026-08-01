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Sorpresa en La Araucanía: un lobo marino desorientado recorre más de 150 kilómetros y llega al río en Traiguén

El ejemplar fue avistado por vecinos luchando contra la corriente en una zona afectada por graves inundaciones.

Mario Vergara

Sorpresa en La Araucanía: un lobo marino desorientado recorre más de 150 kilómetros y llega al río en Traiguén

Un hecho completamente inédito conmocionó a los vecinos de Traiguén. Durante un despacho en vivo de Meganoticias, se dio a conocer el avistamiento de un lobo marino que nadaba en el río local, en un punto muy cercano a la Ruta 5. El mamífero fue captado visiblemente desorientado y realizando intentos por acercarse a la orilla.

Los residentes del sector manifestaron su total asombro, ya que señalaron que nunca antes habían presenciado una situación similar en esa zona alta. Aunque es más común ver a estos ejemplares río abajo en comunas como Cholchol, su aparición en este punto de mayor altura y pendiente rompe con todo lo registrado por la comunidad.

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De acuerdo con los cálculos geográficos, el animal debió realizar una travesía de aproximadamente 150 kilómetros río arriba para llegar a esta zona desde la costa. Siguiendo la ruta fluvial, el lobo marino habría ingresado por el río Imperial en Puerto Saavedra, continuando su camino a través de los afluentes Cholchol, Lumaco y finalmente el río Colpi o Traiguén, comentaron en Meganoticias.

Inundaciones y recomendaciones de seguridad

Este insólito evento coincide con un sistema frontal que ha provocado graves inundaciones y el desborde del río en la zona rural. El caudal aumentó con tanta fuerza que incluso arrastró un puente y cortó caminos de acceso. En este adverso escenario, el lobo marino fue visto luchando contra la fuerte corriente antes de desaparecer río abajo.

Aunque de forma inusual estos mamíferos ingresan a ríos para explorar o cazar, la permanencia prolongada en agua dulce representa un riesgo para su salud. Entre las principales complicaciones que pueden sufrir destaca la afectación directa a su piel. Por este motivo, es fundamental que el animal logre orientarse y regrese al mar lo antes posible.

Ante la posibilidad de nuevos avistamientos, se reiteraron las advertencias del SAG para proteger tanto a las personas como al ejemplar. Se solicita mantener la distancia, evitar alimentarlo y, de forma muy especial, alejar a los perros del sector para evitar situaciones de estrés o ataques mutuos.

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