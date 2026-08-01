;

Fran García-Huidobro envía recado en vivo a Álvaro Ballero por su nuevo romance: “Tienes que ser más...”

El propio chico reality le mandó un mensaje en directo a la animadora de “Primer Plano”.

Sebastián Escares

Fran García-Huidobro envía recado en vivo a Álvaro Ballero por su nuevo romance: “Tienes que ser más...”

Esta semana, Álvaro Ballero volvió a estar en el foco público, luego de dar a conocer por sus redes sociales que le dio una nueva oportunidad al amor.

El ganador de “Protagonistas de la fama” publicó una serie de indirectas en su cuenta de Instagram que dieron pistas de que está en pareja nuevamente. Luego, diversos espacios faranduleros revelaron que Valentina Schnitzer sería la afortunada.

Revisa también:

ADN

En el reciente capítulo de Primer Plano, Fran García-Huidobro leyó en vivo un mensaje que el propio Ballero le envió por interno. “Me escribió y me puso: ‘Fran, Carla tiene todo el derecho a hablar de mí’”, leyó la “Dama de Hierro”, haciendo referencia a la participación de Carla Ballero en el estelar de CHV.

Posteriormente, la propia García-Huidobro decidió darle un consejo en vivo a Ballero. “Ya que nos está viendo, Álvaro, me voy a permitir una licencia, ya que nos estás viendo”, partió mencionando la animadora.

“Cálmate. Como dijo la Naya: ‘Vamo’ a calmarno’ un poco’. Valentina es una niña estupenda, regia, muy exitosa en su trabajo, además tiene un rol de ayuda a los perritos abandonados, nada que decir”, expreso.

Luego, la Dama de Hierro le manifestó: “Pero amigo, escúchame, la intensidad, a los 20 años, las mujeres la sentimos como amor. Después de los 40 la intensidad la sentimos un poco ahogante, sofocante”.

“Entonces, para que la cuestión dure, tienes que ser más piola. Ese es un consejo que te doy, porque como me tiraste flores y veo que tienes alguna admiración por mí, te lo digo con cariño”, aconsejó la animadora.

A modo de cierre, Fran García-Huidobro mencionó que “yo tengo más de 44, pero a esta altura del partido uno anda buscando un compañero, no alguien que te proteja, ni que sea tu papá, ni que te lleve, ni que te traiga. No, uno quiere un compañero que ojalá esté a la par de uno. Siempre hay alguno que está más enganchado que el otro, pero no con tanta".

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad