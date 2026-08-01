Fran García-Huidobro envía recado en vivo a Álvaro Ballero por su nuevo romance: “Tienes que ser más...”

Esta semana, Álvaro Ballero volvió a estar en el foco público, luego de dar a conocer por sus redes sociales que le dio una nueva oportunidad al amor.

El ganador de “Protagonistas de la fama” publicó una serie de indirectas en su cuenta de Instagram que dieron pistas de que está en pareja nuevamente. Luego, diversos espacios faranduleros revelaron que Valentina Schnitzer sería la afortunada.

En el reciente capítulo de Primer Plano, Fran García-Huidobro leyó en vivo un mensaje que el propio Ballero le envió por interno. “Me escribió y me puso: ‘Fran, Carla tiene todo el derecho a hablar de mí’”, leyó la “Dama de Hierro”, haciendo referencia a la participación de Carla Ballero en el estelar de CHV.

Posteriormente, la propia García-Huidobro decidió darle un consejo en vivo a Ballero. “Ya que nos está viendo, Álvaro, me voy a permitir una licencia, ya que nos estás viendo”, partió mencionando la animadora.

“Cálmate. Como dijo la Naya: ‘Vamo’ a calmarno’ un poco’. Valentina es una niña estupenda, regia, muy exitosa en su trabajo, además tiene un rol de ayuda a los perritos abandonados, nada que decir”, expreso.

Luego, la Dama de Hierro le manifestó: “Pero amigo, escúchame, la intensidad, a los 20 años, las mujeres la sentimos como amor. Después de los 40 la intensidad la sentimos un poco ahogante, sofocante”.

“Entonces, para que la cuestión dure, tienes que ser más piola. Ese es un consejo que te doy , porque como me tiraste flores y veo que tienes alguna admiración por mí, te lo digo con cariño”, aconsejó la animadora.

A modo de cierre, Fran García-Huidobro mencionó que “yo tengo más de 44, pero a esta altura del partido uno anda buscando un compañero, no alguien que te proteja, ni que sea tu papá, ni que te lleve, ni que te traiga. No, uno quiere un compañero que ojalá esté a la par de uno. Siempre hay alguno que está más enganchado que el otro, pero no con tanta".