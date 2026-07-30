Álvaro Ballero sufre humillante revés tras foto con polola nueva: ella reveló lo que nadie quiere escuchar

Tras su salida del reality de Mega “Volverías con tu ex? 2″, Álvaro Ballero parece no estar perdiendo su tiempo. El creador de contenidos ha realizado una serie de publicaciones en Instagram que aluden a que le está dando una nueva oportunidad al amor.

Luego de su mediático quiebre con Ludmila Ksenofontova, Ballero impactó a sus seguidores tras publicar una romántica fotografía con una misteriosa mujer en un ascensor, en la cual aparecían ambos abrazándose.

Desde entonces, el chico reality ha publicado diversos mensajes a través de sus historias de Instagram. “44 años, qué viejo no? Pero tú me haces sentir de 24″ y “Csm, no puedo más de amor. Aunque me digan loco, intenso, lo que sea, no puedo más contigo aquí”, han sido algunas de las indirectas que ha lanzado Ballero a su nueva conquista.

Si bien el ganador de “Protagonistas de la Fama” no dio ningún nombre, diversos programas de farándula han apuntado a que la supuesta nueva polola de Ballero sería Valentina Schnitze, médico veterinaria de 35 años que ha participado en algunos espacios de TVN.

Álvaro Ballero - Instagram Ampliar

Álvaro Ballero - Instagram Ampliar

Ella aclaró el vínculo con Ballero

No obstante, la propia Schnitze aclaró sin tapujos que ella actualmente no se encuentra en una relación con Álvaro Ballero.

El panelista Eduardo de la Iglesia, en medio del programa “Plan Perfecto”, soltó la bomba, tras exponer la versión que ella le dio al programa farandulero.

“Oficialmente han salido dos veces. No están pololeando”, dijo el comunicador en medio del espacio de Chilevisión.

Luego, el propio conductor del programa ahondó aún más y dijo que “es un tema bien sensible para la familia. Me dijeron que han salido dos veces, no es más que eso”.

Supuesta nueva pareja de Álvaro Ballero cuenta su verdad pic.twitter.com/pTA0uAnD2h — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) July 30, 2026

Tras haber soltado la bomba farandulera, el panel del programa comentó la situación. Tal fue el caso de Antonella Ríos, quien dijo que “parece que él nomás está pololeando, un pololeo unilateral”, bromeó.