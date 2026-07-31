Pareja chilena le pidió un favor a Rosalía durante su concierto y la española los sorprende con insólita invitación: ¡atentos a la propuesta!

El paso de Rosalía por Chile continúa dejando historias para el recuerdo tras las cuatro noches en que la artista catalana se presentó en el Movistar Arena, en el marco de su gira LUX Tour.

Durante la primera fecha, una pareja le pidió a Rosalía, a través de un cartel, que les dibujara el diseño para su tatuaje de bodas. La cantante accedió y les regaló un dibujo compuesto por dos anillos entrelazados y un corazón atravesado por una flecha.

Tras recibir el obsequio, los novios acudieron a un tatuador para inmortalizar en su piel el regalo de la intérprete.

La historia tuvo un nuevo capítulo cuando la pareja asistió a la tercera noche de conciertos de la artista en el recinto capitalino.

“Rosi, nos tatuamos tu dibujo”, le escribieron en otro cartel. Rosalía leyó el mensaje, se emocionó durante un intermedio del espectáculo y les hizo una inesperada propuesta.

“El día de vuestra boda... Si yo no estoy en medio de algún lío de trabajo, me vengo y os canto. No me parece mal tener una excusa para volver. Ojalá, si no me pilláis muy lejos, yo me vengo”, dijo la cantante, desatando los aplausos del público presente.