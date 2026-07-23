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Paula Pavic expone la peor actitud del Chino Ríos cuando estaban casados: “Su ‘violencia’ era que...”

“Tenía que hacer muchas cosas para estar bien”, manifestó la emprendedora.

Sebastián Escares

Paula Pavic expone la peor actitud del Chino Ríos cuando estaban casados: “Su ‘violencia’ era que...”

Ya ha pasado un buen tiempo desde que Marcelo “Chino” Ríos y Paula Pavic le pusieron fin a su matrimonio. Por su parte, el otrora número uno del mundo comenzó una relación con Tamara Cornejo, mientras que la empresaria ingresó al reality “Vecinos al Límite”, de Canal 13, en donde conoció a su nuevo amor: Camilo Huerta.

No obstante, Paula Pavic, en medio del programa, realizó una inesperada confesión de la relación que sostuvo con el extenista.

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Durante una conversación con Natu, la emprendedora reveló que “con él (Ríos) me acostumbré todo el tiempo a solucionar conflictos, tenía que hacer muchas cosas para estar bien“.

Fue ahí cuando expuso una reiterada actitud que tenía el Chino Ríos cuando estaban casados: "Cualquier tonterita era un problema, como que yo pisaba huevos todo el tiempo. Y no es que amenazara con dejarme o con irse, su ‘violencia’ era que no me hablaba por dos o tres días“.

“Yo tengo un tema con eso, y a mí lo peor que me puedes hacer es la ley del hielo. Por eso hoy si detecto algo como eso me alejo de inmediato”, expresó Pavic.

El romántico momento de Paula Pavic y Camilo Huerta

Tras haber contado la fea actitud que tenía su expareja con ella, Pavic junto a Huerta disfrutaron de una botella de champagne y decidieron usar el jacuzzi del encierro.

Luego, la pareja lejos de ocultar su amor, ingresaron juntos a la ducha, momento que generó una ola de comentarios en redes sociales.

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