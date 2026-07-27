Incluida la RM: Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas para tres regiones de Chile en las próximas horas / Agencia Getty

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un nuevo aviso por probables tormentas eléctricas que se podrían presentar en las próximas horas en tres regiones del país.

Según lo comunicado por el organismo, el fenómeno que se podría presentar en el país se debe a la condición sinóptica de “inestabilidad atmosférica”.

En tanto, las tormentas eléctricas que podrían presentar durante la jornada de este lunes 27 de julio.

¿Cuáles son las regiones afectadas?

De acuerdo al aviso de la DMC, las regiones que se podrían ver afectadas con tormentas eléctricas, son: Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins .

A continuación, el detalle:

Región de Valparaíso (desde la mañana hasta la noche de este lunes 27 de julio): precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

(desde la mañana hasta la noche de este lunes 27 de julio): precordillera, valles precordilleranos y cordillera. Región Metropolitana (desde la mañana hasta la noche de este lunes 27 de julio): precordillera y cordillera.

(desde la mañana hasta la noche de este lunes 27 de julio): precordillera y cordillera. Región de O’Higgins (desde la mañana hasta la noche de este lunes 27 de julio): valle, precordillera y cordillera.

Cabe señalar que la DMC emite avisos cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

Es por ello que, desde el organismo, recomiendan mantenerse informado en caso de realizar actividades expuestas a los riesgos meteorológicos.