Apoderados lanzan grave acusación contra colegio de La Granja tras apuñalamiento de niña: “Mandaron a...”

Continúan las repercusiones por el violento ataque ocurrido en un colegio de La Granja, en la región Metropolitana, donde una estudiante de 13 años apuñaló a una compañera de 7, dejándole con heridas de gravedad.

Ahora, apoderados del establecimiento realizaron una dura acusación contra la dirección del recinto, apuntando a una serie de presuntas irregularidades en el manejo de la emergencia.

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana, representantes del centro de padres afirmaron que, tras el ataque, la prioridad fue resguardar a los estudiantes mientras se ubicaba a la presunta agresora.

Sin embargo, aseguraron que posteriormente se tomó una decisión que consideran grave.

“Mandaron a limpiar la escena”

“Cuando fue este tema del ataque, encerraron a los niños, pero mandaron a limpiar la escena, cuando tendría que haber sido periciada por la PDI o por Carabineros”, acusó uno de los apoderados.

Pero las críticas no terminaron ahí. Otra apoderada aseguró que, pese al impacto que provocó el ataque, los estudiantes salieron a recreo y luego retomaron sus actividades con normalidad.

“Yo llegué cerca de las 11:15 y los niños estaban en recreo. Después continuaron las clases normales. Imagínense a niños de segundo básico que vieron a su compañera con sangre y apuñalada, y aun así siguieron con clases”, sostuvo.

Estos cuestionamientos se suman al reclamo realizado por la madre de la menor lesionada, quien denunció que inicialmente el establecimiento le informó que su hija solo tenía “una cortadita”, cuando en realidad presentaba múltiples heridas de gravedad.