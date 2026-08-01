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Tragedia en Aysén: concejal de Lago Verde muere en incendio que destruyó hospedaje donde se alojaba

El fatal siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado en Villa Amengual.

Javiera Rivera

Tragedia en Aysén: concejal de Lago Verde muere en incendio que destruyó hospedaje donde se alojaba

El concejal de la comuna de Lago Verde, Claudio Omar Soto Solís, falleció durante la madrugada de este sábado tras un incendio que consumió por completo un hospedaje en la localidad de Villa Amengual, en la Región de Aysén.

La emergencia afectó al restaurante y hospedaje La Casona del Bosque, lugar donde se alojaba una delegación de la Municipalidad de Lago Verde que tenía previsto participar en las actividades del Día del Campesino y la Fiesta de la Lana.

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A través de un comunicado, el municipio confirmó el fallecimiento del edil y expresó su pesar por la pérdida.

“Con inmensa tristeza y profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro concejal, don Claudio Omar Soto Solís (Q.E.P.D.), una partida que enluta profundamente a la Municipalidad de Lago Verde”, señalaron.

En el mismo mensaje, la administración comunal destacó la trayectoria del concejal y su compromiso con la comunidad.

“Hoy despedimos a un servidor público comprometido con su territorio y con su gente, cuya ausencia dejará un inmenso vacío en su familia, amigos, colegas y en todos quienes tuvimos el privilegio de conocerlo”, indicó.

Asimismo, la alcaldesa Claudia Valdés Vásquez, junto al Concejo Municipal, extendió sus condolencias a la familia del concejal y calificó el hecho como “una situación muy difícil para nuestra comuna”.

Respecto a las causas del incendio, la abogada de la Fiscalía Local de Cisnes, Marcela Valdés, informó que personal especializado realiza diligencias en el sitio del suceso para establecer el origen del fuego.

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