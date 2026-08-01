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En prisión preventiva quedan dos imputados por frustrado asalto a camión de valores en Franklin

El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía al considerar que la libertad de los acusados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Ruth Cárcamo

X @FRCentroNorte

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En prisión preventiva quedaron este sábado los dos imputados por su presunta participación en el frustrado asalto a un camión de valores ocurrido el viernes en el barrio Franklin, en la comuna de Santiago.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Manuel Silva, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, imputó a ambos –de nacionalidad venezolana y ecuatoriana– por los delitos de robo calificado, porte ilegal de arma de fuego y receptación de vehículo.

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El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva al considerar que la libertad de los acusados representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

Detenidos en menos de 24 horas

De acuerdo con la Fiscalía, las detenciones fueron concretadas en un operativo realizado en conjunto con el OS-9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, el que permitió capturar a los imputados en menos de 24 horas desde ocurrido el ataque.

Desde el ente persecutor confirmaron que en el intento de robo participaron cuatro personas: los dos detenidos, un ciudadano ecuatoriano de 29 años que murió durante el enfrentamiento y un cuarto integrante de la banda, quien permanece prófugo y es intensamente buscado.

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