Atropelló a 8 personas en La Unión matando a una mujer de 24 años y luego huyó sin prestar ayuda: conductor es finalmente detenido

Durante la madrugada de este sábado 1 de agosto, una tragedia enlutó a la comuna de La Unión, en la Región de Los Ríos, luego de que un atropello múltiple dejara un saldo de una mujer de 24 años fallecida y otras siete personas lesionadas, en un hecho agravado por la posterior fuga del responsable.

De acuerdo con los antecedentes preliminares recopilados por las autoridades, el fatal suceso se registró cerca de las 04:30 horas en el kilómetro 5 de la Ruta T-210, específicamente a las afueras de la discoteca Euforia. En ese lugar, y por causas que son materia de investigación, el conductor de un station wagon de color blanco perdió el control de la máquina, saliéndose de la calzada y embistiendo a un grupo de ocho peatones que se encontraban en la berma.

La descontrolada carrera del automóvil culminó al impactar a un segundo vehículo que permanecía estacionado en el sector. Sin embargo, lejos de prestar los primeros auxilios correspondientes o dar aviso a los servicios de emergencia, el conductor implicado escapó del sitio del suceso, abandonando a las víctimas.

Producto de la extrema violencia del impacto, se constató en el lugar el fallecimiento de una mujer de 24 años. En paralelo, otra de las víctimas resultó con lesiones de extrema gravedad, manteniéndose actualmente en riesgo vital. En tanto, las seis personas restantes sufrieron heridas de menor consideración y fueron derivadas oportunamente a distintos centros asistenciales de las ciudades de La Unión y Osorno.

Despliegue pericial y captura del responsable

Tras tomar conocimiento de los hechos, la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional de Los Ríos instruyó el resguardo inmediato del sitio del suceso y el inicio de los peritajes a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.

Las rápidas diligencias operativas desplegadas por ambas unidades especializadas rindieron frutos durante la jornada, permitiendo identificar, localizar y concretar la detención del conductor investigado.

Por el momento, los equipos policiales continúan trabajando en la reconstitución exacta de la dinámica del accidente, con el objetivo de consolidar el informe técnico y reunir la totalidad de los antecedentes probatorios. Estos elementos serán clave durante la audiencia de formalización, instancia en la que el imputado pasará a control de detención este domingo ante el Juzgado de Garantía de La Unión.