Temporal en el Biobío: registros muestran intensas ráfagas de viento en Talcahuano

Un activo sistema frontal ha golpeado con severidad varias regiones del país, dejando a su paso intensas precipitaciones y ráfagas de viento que alcanzaron velocidades de entre 70 y 80 km/h durante el peak del evento meteorológico.

Las condiciones de inestabilidad, marcadas por fuertes ventoleras, volvieron a presentarse durante la jornada de este sábado, complicando el escenario en la comuna de Talcahuano, en la región del Biobío.

El impacto del temporal se hizo sentir con particular crudeza en la infraestructura de la ciudad puerto, generando diversas emergencias locales.

La situación obligó a un rápido despliegue de los equipos de emergencia y cuadrillas de las empresas distribuidoras, quienes deben operar bajo las complejas condiciones climáticas que persisten en la zona.

Frente a la continuidad de las precipitaciones y la consecuente saturación de los terrenos en altura, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene vigentes sus alertas preventivas.