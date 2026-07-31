Un deslucido Boca Juniors necesitó de los penales para eliminar a O’Higgins de la Copa Sudamericana, no sin antes sufrir pese a contar con un reciente subcampeón del mundo en cancha.

Leandro Paredes fue titular y jugó todo el partido en Rancagua, aunque pudo haberse ido expulsado por un grave insulto al árbitro, quien solo terminó amonestándolo tras un encontrón.

Una lectura de labios realizada por la cuenta el elcra.arg, reveló el duro improperio que el volante le lanzó a Wilmar Roldán, quien se mantuvo firme ante los reclamos.

“Por qué te crees vivo, ¿no?”, le dijo Paredes al colombiano, quien se lo sacaba de encima con un empujón tras ponerse en frente. Luego, mientras retrocedía, el argentino replicó: “Dale, dale, dale... cagón”, dijo casi pasando desapercibido.

Roldán, que al parecer no escuchó el insulto final, solo le mostró tarjeta amarilla al mediocampista “Xeneize”, que pudo terminar el partido y anotó su penal en la tanda.