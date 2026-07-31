;

VIDEO. “Te crees vivo, ca...”: el grave insulto de Leandro Paredes al árbitro ante O’Higgins que no fue expulsión

El futbolista argentino le lanzó un duro improperio a Wilmar Roldán.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

Un deslucido Boca Juniors necesitó de los penales para eliminar a O’Higgins de la Copa Sudamericana, no sin antes sufrir pese a contar con un reciente subcampeón del mundo en cancha.

Leandro Paredes fue titular y jugó todo el partido en Rancagua, aunque pudo haberse ido expulsado por un grave insulto al árbitro, quien solo terminó amonestándolo tras un encontrón.

Una lectura de labios realizada por la cuenta el elcra.arg, reveló el duro improperio que el volante le lanzó a Wilmar Roldán, quien se mantuvo firme ante los reclamos.

Revisa también:

ADN

“Por qué te crees vivo, ¿no?”, le dijo Paredes al colombiano, quien se lo sacaba de encima con un empujón tras ponerse en frente. Luego, mientras retrocedía, el argentino replicó: “Dale, dale, dale... cagón”, dijo casi pasando desapercibido.

Roldán, que al parecer no escuchó el insulto final, solo le mostró tarjeta amarilla al mediocampista “Xeneize”, que pudo terminar el partido y anotó su penal en la tanda.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad