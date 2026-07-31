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Revelan causa de muerte de Tamara Sepúlveda: fue encontrada muerta y calcinada en Vicuña

El informe del Servicio Médico Legal entregó un antecedente clave sobre el fallecimiento de la mujer de 30 años.

Javiera Rivera

Revelan causa de muerte de Tamara Sepúlveda: fue encontrada muerta y calcinada en Vicuña

Este viernes, el Servicio Médico Legal (SML) dio a conocer la causa de muerte de Tamara Belén Sepúlveda Torres, la mujer de 30 años cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en la comuna de Vicuña, en la Región de Coquimbo.

De acuerdo con el informe de autopsia, la causa del fallecimiento fue una asfixia por aspiración de contenido gástrico. Pese a este antecedente, la investigación sigue en curso para establecer las circunstancias en que ocurrió su muerte.

Desde el Ministerio Público señalaron que las diligencias continúan con el objetivo de reconstruir lo sucedido y determinar si existen otros antecedentes de interés para la causa.

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El caso ha generado conmoción en la comuna, especialmente luego de conocerse que la familia de Tamara había realizado gestiones para que recibiera atención especializada por problemas de salud mental.

En ese contexto, el alcalde de Vicuña, Mario Aros, indicó que el municipio llevaba meses trabajando junto a la familia y equipos de salud para gestionar una hospitalización psiquiátrica, trámite que aún no se concretaba al momento de su fallecimiento.

Tamara era conocida por vecinos de la comuna y, en febrero de 2023, ya había protagonizado una búsqueda tras permanecer desaparecida durante algunos días, siendo encontrada posteriormente en buen estado.

Mientras se esperan nuevos avances, la Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer el contexto en que se produjo la muerte de la joven.

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