De Santiago a Bogotá: el ambicioso plan con el que Mallplaza sumará 45 centros comerciales en Sudamérica

En un movimiento clave para su estrategia de expansión regional, Mallplaza anunció este viernes la firma de un acuerdo vinculante con el fondo inmobiliario Pactia para la adquisición de ocho centros comerciales de la cadena Gran Plaza en Colombia.

La transacción, valorada en aproximadamente USD 376 millones, se proyecta como una de las más relevantes en la historia del sector retail de ese país.

La compra abarca un conjunto de activos que durante el último año registraron un flujo de cerca de 57 millones de visitantes y un Ingreso Operacional Neto (NOI) cercano a los $111 mil millones (USD 35,4 millones).

Con esta incorporación, Mallplaza diversificará su presencia desembarcando en cinco nuevas ciudades colombianas y sumando tres centros urbanos adicionales en Bogotá, alcanzando un área de influencia directa sobre cerca de 3,6 millones de personas.

El gerente general de Mallplaza, Pablo Pulido, destacó el impacto de la operación dentro de los planes de la empresa a nivel regional: “crecer es parte del ADN de Mallplaza y con esa premisa buscamos oportunidades estratégicas que nos permitan robustecer nuestra posición como principal plataforma en la Región Andina”, esgrimió.

“Estamos muy orgullosos de este acuerdo con Pactia, pues representa una señal de confianza hacia lo que hoy es Mallplaza y nos proyecta hacia el futuro con 45 activos estratégicos en la Región Andina, 13 de los cuales estarán en Colombia”, complementó Pulido.

Los ocho inmuebles aportarán 180.000 metros cuadrados de área bruta arrendable (GLA), elevando la superficie total de Mallplaza en Colombia a más de 460.000. Estos se sumarán a los cinco centros que la compañía operaba previamente en el país (Bogotá, Cali, Cartagena, Manizales y Barranquilla).

Tras el traspaso, Colombia representará el 18,4% del GLA total de la compañía, consolidándose como un eje central en sus operaciones regionales. “Colombia es y seguirá siendo un mercado muy atractivo para la compañía. Hoy apostamos por consolidar nuestra presencia en este país, ofreciendo una propuesta robusta, atractiva y centrada en las personas”, añadió Pulido.

El cierre definitivo de la adquisición queda sujeto a los ajustes de precio habituales, al cumplimiento de condiciones previas de rigor y a la aprobación de las autoridades regulatorias colombianas.