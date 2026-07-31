Tras fallo del Tribunal Constitucional de Perú: ordenan liberar a Ollanta Humala y anulan su condena de 15 años por lavado de activos

El Poder Judicial de Perú ordenó la excarcelación inmediata del expresidente Ollanta Humala, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara la condena de 15 años de prisión que enfrentaba por lavado de activos agravado.

La medida fue dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que instruyó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) liberar al exmandatario desde el penal de Barbadillo, donde permanecía recluido.

Según La República de Perú, el fallo del TC dejó sin efecto el proceso judicial relacionado con los presuntos aportes irregulares a las campañas presidenciales de Humala en 2006 y 2011, al determinar que se vulneraron principios constitucionales como la legalidad y la tipicidad.

Tras la resolución, Keiko Fujimori afirmó que, pese a sus diferencias con la decisión, corresponde respetarla. “Vivimos en un Estado de derecho. Y cuando se vive en un Estado de derecho, se tienen que respetar las resoluciones, nos guste o no nos guste", señaló.

La presidenta peruana también recordó su propia experiencia judicial, cuando estuvo privada de libertad en 2018 por una investigación por lavado de activos y organización criminal. “Yo puedo discrepar, pero me corresponde respetarla”, afirmó.