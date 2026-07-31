El 70% de los chilenos estima que su pensión no le alcanzará para la vejez: el dato más preocupante de nuevo estudio / Oscar Guerra

La preparación financiera para la vejez y el nivel de conocimiento sobre el sistema de pensiones continúan siendo un desafío relevante para la población chilena. Un estudio reveló lo mal que ven su futuro la gran mayoría de la población.

En la “Encuesta de Bienestar 2026”, desarrollada por Mutual de Seguros de Chile, Cadem y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), existe una distancia entre las expectativas de las personas y las acciones concretas de planificación para su jubilación.

El estudio, basado en una muestra de 3.478 entrevistas aplicadas en las 16 regiones del país a personas de entre 25 y 60 años, identificó que un 70% de las personas encuestadas que aún no se jubilan señala como su principal temor económico que el monto de su pensión no le alcance para vivir ni mantener su calidad de vida.

A esta preocupación le siguen la posibilidad de enfrentar gastos de salud elevados que no puedan cubrir (62%)y no contar con ahorros suficientes para emergencias (55%).

¿Cuántos están realmente preparados?

En términos de preparación, solo el 10% de las personas no jubiladas declara sentirse “bastante” (8%) o “muy” (2%) preparada financieramente para enfrentar el retiro. Por el contrario, un 87% manifiesta estar “poco” o “nada preparado” para esta etapa.

Este pesimismo no es desinformado. Un 35% declara conocer con exactitud el monto acumulado para su pensión, mientras que un 30% tiene una noción aproximada de este.

“Existe una distancia gigante entre lo que creemos saber y lo que entendemos en la práctica. Aunque casi la mitad de las personas siente que maneja información, al medir el conocimiento real sobre pensiones, el país alcanza apenas 23 puntos de 100”, afirma Luis Cavieres, Gerente de Inversiones de Mutual de Seguros de Chile.

¿Cuántos saben cómo ahorrar?

Uno de los puntos destacados por la medición es que la información declarada no necesariamente se traduce en el uso de herramientas de ahorro voluntario.

Mientras que un 41% de la muestra conoce o ha escuchado del Ahorro Previsional Voluntario (APV), solo un 10% señala utilizarlo actualmente. De hecho, el subíndice que evalúa conductas concretas de ahorro e inversión promedió 9 puntos sobre 100.

“Saber que un sistema cambió no es lo mismo que entender cómo impactará nuestro bolsillo. La gente sí quiere aprender, de hecho, un 61% pide talleres para mejorar su pensión, pero hoy falta ese puente entre la intención y la acción”, dice Cavieres.

Un ejemplo claro es que 4 de cada 10 conocen el APV, pero solo 1 lo utiliza. Ningún sistema, por bien diseñado que esté, funcionará si las personas no entienden sus reglas. El verdadero desafío es la educación financiera necesaria para que cada persona pueda tomar el control de su futuro con claridad”, remata.