;

CMF sanciona a cinco bancos por entregar créditos a deudores de pensión de alimentos sin retención

El regulador detectó incumplimientos a la ley que protege el pago de pensiones de alimentos.

Nelson Quiroz

CMF sanciona a cinco bancos por entregar créditos a deudores de pensión de alimentos sin retención

Cinco entidades bancarias fueron sancionadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) tras detectarse que otorgaron créditos a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos sin retener parte de los recursos para el pago de esa obligación, como exige la legislación vigente.

Según informó el organismo regulador, las instituciones incumplieron la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, que obliga a los bancos a consultar el registro correspondiente y, en caso de conceder un préstamo a un deudor, retener una parte del monto para destinarlo al pago de la pensión adeudada.

ADN

CMF

Las multas fueron aplicadas a Banco Itaú Chile (367,33 UF), Banco Falabella (329,17 UF), BancoEstado (272,26 UF), Banco Ripley (208,81 UF) y Banco Internacional (109,64 UF).

Revisa también

ADN

La CMF explicó que el monto de cada sanción se definió considerando factores como el número de operaciones observadas, la gravedad de los incumplimientos y el historial de infracciones de cada entidad.

En el caso de Banco Itaú Chile, que recibió la multa más alta, el regulador detectó tres operaciones que infringieron la normativa y además tuvo en cuenta sanciones previas aplicadas durante los últimos cinco años, incluidas dos por incumplimientos relacionados con la misma ley.

Por el contrario, Banco Internacional recibió la sanción más baja, ya que el incumplimiento correspondió a un único caso y su historial reciente contemplaba solo una infracción anterior, no vinculada a esta materia.

Las resoluciones fueron emitidas el pasado 25 de junio. Desde esa fecha, las entidades cuentan con cinco días hábiles para presentar un recurso de reposición ante la CMF o diez días hábiles para recurrir ante la Corte de Apelaciones de Santiago en caso de impugnar las sanciones.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad