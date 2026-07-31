“Cambié mis palabras, no mis convicciones”: Piare con P responde a los dichos de reconocida humorista que la criticó en público

Esta semana, Natalia Valdebenito y Piare con P protagonizaron una polémica luego de que la primera criticara públicamente a la segunda por la preparación de su rutina para el Festival de Viña del Mar 2026.

Todo comenzó cuando la humorista, que triunfó en la más reciente edición del certamen, reveló en conversación con el podcast En Volá que eliminó una palabra de sus presentaciones habituales, aunque mantuvo intacto el contenido del chiste.

“Dejé de lado el discurso por discurso. Para hacer una rutina transversal para Viña… En mis rutinas yo decía la palabra ‘feminismo’, pero saqué la palabra ‘feminismo’ y dejé los mismos chistes”, comentó Piare con P.

En el programa Hopecast, Natalia Valdebenito cuestionó esas declaraciones, aunque sin mencionar directamente a Piare.

“El otro día escuché a una comediante en un programa que decía que seguía haciendo sus chistes feministas, pero había sacado la palabra ‘feminismo’ para no molestar, para acercarse. Eso no se hace, porque el feminismo hizo que estuvieras ahí”, comenzó diciendo.

“Yo me sentí muy ofendida cuando lo vi, y no por mí, sino por todas. ¿Cómo, para ganarte un premio o más plata, vas a estar vendiendo lo que eres o lo que sientes? Yo la he cagado, pero eso no lo tengo”, agregó.

La respuesta de Piare con P

En la más reciente emisión del programa Hay que decirlo, de Canal 13, la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez dio a conocer la respuesta de Piare con P, quien emitió un comunicado titulado “Cambié una palabra, no mis convicciones”, en el que respondió a los dichos de Natalia Valdebenito.

“Había evitado referirme a esto porque he estado procesando la enorme cantidad de mensajes agresivos y violentos, incluso amenazas, que he recibido a raíz de los comentarios emitidos por mi colega Natalia Valdebenito”, señaló.

“Es efectivo que saqué de mi rutina de Viña del Mar la palabra ‘feminismo’. Esa palabra la mencionaba en un chiste, en el marco de una sección donde hago una crítica al amor romántico (...) Nunca he renegado del feminismo y sacar la palabra no fue una decisión tomada a la ligera; por el contrario”, agregó.

Finalmente, la comediante sostuvo:

“Natalia puede tener su interpretación de mis palabras y puede dar su opinión. Habría preferido que me lo hubiera dicho directamente a mí y que su postura hubiese sido la del diálogo, ya que el nivel de agresividad con el que se expresó creo que alimenta otros comentarios como el suyo y ha sido doloroso de leer”.