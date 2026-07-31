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El dramático testimonio que remece caso de profesoras atropelladas en San Ramón: “Tenía toda su cara desfigurada”

Mientras las dos educadoras permanecen internadas, Carabineros continúa reuniendo antecedentes para esclarecer el accidente.

Javiera Rivera

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Nuevos antecedentes se conocieron sobre el atropello que dejó a dos educadoras de párvulos gravemente heridas durante la madrugada de este viernes en la comuna de San Ramón, en la Región Metropolitana.

El accidente ocurrió en la intersección de Juan Luis Sanfuentes con Américo Vespucio, cuando las jóvenes, de entre 20 y 25 años, se dirigían junto a otros integrantes de la comunidad escolar al establecimiento donde trabajan.

De acuerdo con Carabineros, el conductor de un furgón perdió el control del vehículo luego de pasar por un lomo de toro, arrollando a ambas mujeres, que quedaron atrapadas bajo el móvil.

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Al respecto, el mayor Patricio Opazo informó que las dos víctimas permanecen en estado grave y que una de ellas se encuentra con riesgo vital. Ambas fueron trasladadas hasta el Hospital Padre Hurtado.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Julio Suárez, trabajador del colegio y testigo del accidente, quien relató a Buenos Días a Todos que un profesor comenzó a pedir ayuda tras el atropello.

“El profesor que venía con ellas gritaba auxilio. Salgo y veo a las dos profesoras debajo del furgón”, recordó.

Según explicó, una de las educadoras perdió el conocimiento tras el impacto. La otra, en tanto, permanecía en estado de shock y no era consciente de la gravedad de sus lesiones.

“Ella quería pararse e irse al colegio, pero tenía toda su cara desfigurada. No sabía qué había pasado”, relató el testigo.

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