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Sorpresa en el mercado de la U: Lucero podría dejar el club para reunirse con otro ex Colo Colo

Desde Argentina adelantan que las negociaciones ya están en marcha.

Javier Catalán

FOTO: ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

FOTO: ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Los fichajes en delantera de la Universidad de Chile, salvo Eduardo Vargas, no han tenido el rendimiento esperado en lo que va de temporada.

Octavio Rivero ha estado gran parte del año lesionado, mientras que Juan Martín Lucero no ha podido ganarse un puesto de titular y apenas ha marcado tres goles entre todas las competencias.

Pese a esto, el “Gato” sigue teniendo seductores desde Argentina. Según informan diferentes periodistas que siguen la actualidad de Independiente, el delantero estaría en una lista de posibles refuerzos del “Rojo”.

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De hecho, lo que cuenta Matías Martínez de Radio La Red, es que ya hay negociaciones abiertas entre el cuadro trasandino y la Universidad de Chile por el atacante.

De concretarse este traspaso, Lucero volvería a ser dirigido por Gustavo Quinteros, quien ya lo tuvo en Colo Colo y con quien en tan solo 39 partidos, anotó 24 goles en 2022.

Sin embargo, desde el otro lado de la cordillera corren contra el tiempo para conseguir el fichaje, ya que el mercado de pases cierra este viernes a las 23:59 horas, aunque desde Independiente solicitaron una prórroga especial a la AFA para poder avanzar en las negociones del delantero azul y otros dos jugadores.

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