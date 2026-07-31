Tras cancelación de la Pampilla 2026: Gobierno responde a Manouchehri y afirma que decisión “es del alcalde”

El Gobierno respondió a las críticas del alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, luego de que anunciara la suspensión de la Pampilla 2026 para destinar esos recursos a la reconstrucción de la comuna tras el sistema frontal que afectó a la zona.

El jefe comunal aseguró que el Ejecutivo no comprometió recursos inmediatos para enfrentar la emergencia. “Esperábamos una respuesta inmediata del Presidente Kast. Sin embargo, se nos informa que la reconstrucción se financiará a través de la Ley de Presupuestos, y no con los recursos frescos ahora“, afirmó.

Asimismo, sostuvo que “como municipio propusimos al Presidente y al ministro de Hacienda alternativas para contar con recursos inmediatos para la reconstrucción, pero no fuimos escuchados".

Al respecto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, enfatizó que la continuidad del tradicional evento depende exclusivamente del municipio.

“Los recursos (...) han estado, están y van a estar”

“En el caso de la Pampilla, es el alcalde el que toma la decisión de realizar o no el evento", señaló, agregando que “la decisión final respecto a la Pampilla es una situación del alcalde y no del Gobierno".

Además, defendió la gestión del Ejecutivo al asegurar que “los recursos para apoyar la emergencia (...) han estado, están y van a estar”.

En paralelo, Pavez informó que comenzó el pago del bono de recuperación para los damnificados por el sistema frontal, beneficio que ya reciben más de 12 mil hogares.

En la misma línea, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, indicó que “hoy comienza el pago de las segundas y terceras nóminas de las FIBE (...) beneficiando a 12 mil hogares", y precisó que el 70% corresponde a familias con afectación media, alta o con viviendas destruidas, las que recibirán entre $750 mil y $1,5 millones.