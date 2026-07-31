;

Tras cancelación de la Pampilla 2026: Gobierno responde a Manouchehri y afirma que decisión “es del alcalde”

El municipio anunció la medida al acusar falta de recursos inmediatos para la reconstrucción, mientras el Ejecutivo aseguró que las ayudas “han estado, están y van a estar”.

Martín Neut

Pavéz - Manouchehri

Pavéz - Manouchehri

El Gobierno respondió a las críticas del alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, luego de que anunciara la suspensión de la Pampilla 2026 para destinar esos recursos a la reconstrucción de la comuna tras el sistema frontal que afectó a la zona.

El jefe comunal aseguró que el Ejecutivo no comprometió recursos inmediatos para enfrentar la emergencia. “Esperábamos una respuesta inmediata del Presidente Kast. Sin embargo, se nos informa que la reconstrucción se financiará a través de la Ley de Presupuestos, y no con los recursos frescos ahora“, afirmó.

Asimismo, sostuvo que “como municipio propusimos al Presidente y al ministro de Hacienda alternativas para contar con recursos inmediatos para la reconstrucción, pero no fuimos escuchados".

Revisa también:

ADN

Al respecto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, enfatizó que la continuidad del tradicional evento depende exclusivamente del municipio.

“Los recursos (...) han estado, están y van a estar”

“En el caso de la Pampilla, es el alcalde el que toma la decisión de realizar o no el evento", señaló, agregando que “la decisión final respecto a la Pampilla es una situación del alcalde y no del Gobierno".

Además, defendió la gestión del Ejecutivo al asegurar que “los recursos para apoyar la emergencia (...) han estado, están y van a estar”.

En paralelo, Pavez informó que comenzó el pago del bono de recuperación para los damnificados por el sistema frontal, beneficio que ya reciben más de 12 mil hogares.

En la misma línea, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, indicó que “hoy comienza el pago de las segundas y terceras nóminas de las FIBE (...) beneficiando a 12 mil hogares", y precisó que el 70% corresponde a familias con afectación media, alta o con viviendas destruidas, las que recibirán entre $750 mil y $1,5 millones.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad