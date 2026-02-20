Bancos se adelantan a la fecha límite y comienzan a eliminar la tarjeta de coordenadas: ¿Cuáles son? / Agencia Uno

Distintas entidades bancarias comenzaron a eliminar la tarjeta de coordenadas, método utilizado durante años para autorizar transferencias y operaciones bancarias.

Cabe recordar que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) fijó para el 1 de agosto de 2026 la eliminación de este sistema en nuestro país.

Ante ello, algunas instituciones financieras ya dieron el aviso a sus clientes que la tarjeta de coordenadas dejará de funcionar en el corto plazo.

¿Qué bancos comenzaron a eliminar la tarjeta de coordenadas?

Según informó el Diario Financiero (DF), uno de los primeros en adelantar el proceso fue el Banco Santander, que mediante vía correo electrónico avisó a sus clientes que el sistema de coordenadas estará disponible hasta el próximo 9 de marzo.

“Porque la seguridad de los clientes es una prioridad. Las amenazas digitales evolucionan constantemente y nuestra responsabilidad es adelantarnos con herramientas modernas y robustas", señaló dicha empresa al medio antes citado.

Por otro lado, BancoEstado señaló que la migración “se inició en el 2025 de forma escalonada, comenzando con los clientes que no usaban la tarjeta, pero disponían de ella, y continúa por segmentos de clientes con uso más intensivo”.

En tanto, Banco de Chile aseguró al DF que sus usuarios podrán hacer uso de la tarjeta de coordenadas hasta el término del proceso de deshabilitación fijado por el banco.