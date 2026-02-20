;

Bancos se adelantan a la fecha límite y comienzan a eliminar la tarjeta de coordenadas: ¿Cuáles son?

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) exige a las entidades bancarias la eliminación del sistema antes del 1 de agosto de este 2026.

Sebastián Escares

Bancos se adelantan a la fecha límite y comienzan a eliminar la tarjeta de coordenadas: ¿Cuáles son?

Bancos se adelantan a la fecha límite y comienzan a eliminar la tarjeta de coordenadas: ¿Cuáles son? / Agencia Uno

Distintas entidades bancarias comenzaron a eliminar la tarjeta de coordenadas, método utilizado durante años para autorizar transferencias y operaciones bancarias.

Cabe recordar que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) fijó para el 1 de agosto de 2026 la eliminación de este sistema en nuestro país.

Ante ello, algunas instituciones financieras ya dieron el aviso a sus clientes que la tarjeta de coordenadas dejará de funcionar en el corto plazo.

Revisa también:

ADN

¿Qué bancos comenzaron a eliminar la tarjeta de coordenadas?

Según informó el Diario Financiero (DF), uno de los primeros en adelantar el proceso fue el Banco Santander, que mediante vía correo electrónico avisó a sus clientes que el sistema de coordenadas estará disponible hasta el próximo 9 de marzo.

Porque la seguridad de los clientes es una prioridad. Las amenazas digitales evolucionan constantemente y nuestra responsabilidad es adelantarnos con herramientas modernas y robustas", señaló dicha empresa al medio antes citado.

Por otro lado, BancoEstado señaló que la migración “se inició en el 2025 de forma escalonada, comenzando con los clientes que no usaban la tarjeta, pero disponían de ella, y continúa por segmentos de clientes con uso más intensivo”.

En tanto, Banco de Chile aseguró al DF que sus usuarios podrán hacer uso de la tarjeta de coordenadas hasta el término del proceso de deshabilitación fijado por el banco.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad