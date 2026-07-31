;

Modificó datos sensibles y permitió millonarias estafas: exfuncionaria de banco enfrenta a la justicia por fraude superior a los $2.000 millones

La PDI recuperó cerca de $1.000 millones mientras continúa la investigación por las maniobras detectadas entre julio y agosto de 2024.

Martín Neut

Modificó datos sensibles y permitió millonarias estafas: exfuncionaria de banco enfrenta a la justicia por fraude superior a los $2.000 millones

Una exfuncionaria de Banco Santander quedó en prisión preventiva tras ser formalizada por delitos informáticos que permitieron concretar un fraude por más de $2.200 millones contra diversas empresas clientes de la entidad financiera.

La investigación, liderada por la Fiscalía Centro Norte y la PDI, apunta a que los hechos ocurrieron entre julio y agosto de 2024.

Según el vocero de la Fiscalía, Emanuel Ibaceta, la imputada “aprovechó los accesos que le otorgaba su cargo para intervenir sistemas internos del banco, modificar credenciales de otros funcionarios y alterar información sensible de los apoderados de distintas cuentas, como los correos electrónicos, teléfonos, registros de identificación".

Revisa también:

ADN

Perjuicios que superan los $2.200 millones

El persecutor agregó que estas modificaciones “habrían permitido que terceros se hicieran pasar por representantes no autorizados de diversas compañías y ordenan transferencias fraudulentas de fondos", lo que “generó perjuicios que superan los $2.200 millones en algunos casos”.

No obstante, precisó que otras operaciones fueron frustradas gracias a las alertas de seguridad implementadas por el banco. La Fiscalía formalizó a la mujer por delitos reiterados de acceso ilícito, fraude informático y apropiación indebida.

En tanto, la PDI informó que se recuperaron cerca de $1.000 millones y el tribunal decretó la prisión preventiva de la imputada por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación.

Palabras del Banco Santander

A través de una declaración pública, Banco Santander afirmó que el caso fue “investigado y denunciado por el Banco en 2024“, destacando que su “actuación inmediata y proactiva permitió detectar el fraude y recuperar una parte muy importante de los fondos sustraídos“.

La entidad señaló que realizó “las acciones penales correspondientes", desvinculó a la exfuncionaria y colaboró con las autoridades. Además, reafirmó su “compromiso con la protección de sus clientes” y la “tolerancia cero frente a cualquier acto ilícito”.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad