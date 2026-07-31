Modificó datos sensibles y permitió millonarias estafas: exfuncionaria de banco enfrenta a la justicia por fraude superior a los $2.000 millones

Una exfuncionaria de Banco Santander quedó en prisión preventiva tras ser formalizada por delitos informáticos que permitieron concretar un fraude por más de $2.200 millones contra diversas empresas clientes de la entidad financiera.

La investigación, liderada por la Fiscalía Centro Norte y la PDI, apunta a que los hechos ocurrieron entre julio y agosto de 2024.

Según el vocero de la Fiscalía, Emanuel Ibaceta, la imputada “aprovechó los accesos que le otorgaba su cargo para intervenir sistemas internos del banco, modificar credenciales de otros funcionarios y alterar información sensible de los apoderados de distintas cuentas, como los correos electrónicos, teléfonos, registros de identificación".

Perjuicios que superan los $2.200 millones

El persecutor agregó que estas modificaciones “habrían permitido que terceros se hicieran pasar por representantes no autorizados de diversas compañías y ordenan transferencias fraudulentas de fondos", lo que “generó perjuicios que superan los $2.200 millones en algunos casos”.

No obstante, precisó que otras operaciones fueron frustradas gracias a las alertas de seguridad implementadas por el banco. La Fiscalía formalizó a la mujer por delitos reiterados de acceso ilícito, fraude informático y apropiación indebida.

En tanto, la PDI informó que se recuperaron cerca de $1.000 millones y el tribunal decretó la prisión preventiva de la imputada por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación.

Palabras del Banco Santander

A través de una declaración pública, Banco Santander afirmó que el caso fue “investigado y denunciado por el Banco en 2024“, destacando que su “actuación inmediata y proactiva permitió detectar el fraude y recuperar una parte muy importante de los fondos sustraídos“.

La entidad señaló que realizó “las acciones penales correspondientes", desvinculó a la exfuncionaria y colaboró con las autoridades. Además, reafirmó su “compromiso con la protección de sus clientes” y la “tolerancia cero frente a cualquier acto ilícito”.