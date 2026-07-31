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“No es un caso aislado”: Comunidad Palestina acusa discriminación contra chileno en Israel y exige protesta formal del Gobierno

José Nicolás Khamis denunció controles, interrogatorios, revisión de teléfono y expulsión pese a contar con autorización de ingreso al país.

Martín Neut

Comunidad Palestina de Chile

Comunidad Palestina de Chile

La Comunidad Palestina en Chile denunció que el ciudadano chileno José Nicolás Khamis Thomas fue impedido de ingresar a Israel pese a contar con una visa electrónica previamente aprobada, tras ser sometido a controles e interrogatorios en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, en Tel Aviv.

Según la organización, Khamis Thomas llegó al país con autorización para permanecer hasta tres meses, pero al arribar fue sometido a una revisión de su teléfono y redes sociales, además de ser retenido y posteriormente enviado de regreso a Ámsterdam.

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José Nicolás fue sometido a interrogatorios, revisión de su teléfono y redes sociales, denegación de ingreso, retención en condiciones degradantes y posterior expulsión hacia Ámsterdam”, señalaron.

Desde la Comunidad Palestina afirmaron que la situación no corresponde a un caso migratorio aislado y acusaron que ciudadanos chilenos de origen palestino han enfrentado obstáculos similares durante años al intentar ingresar a territorios bajo control israelí.

“No es un caso aislado”

Este hecho no puede ser tratado como un simple incidente migratorio. Tampoco es un caso aislado”, indicaron.

La organización solicitó al Gobierno del Presidente José Antonio Kast que, a través de Cancillería, presente una protesta formal ante Israel y pida explicaciones oficiales, además de garantías para evitar nuevos episodios de este tipo.

En su declaración, remarcaron que el reclamo apunta a la protección de los ciudadanos chilenos en el extranjero y no únicamente al conflicto entre Israel y Palestina. “Chile no puede aceptar que su nacionalidad valga menos cuando se trata de ciudadanos chilenos de origen palestino”, sostuvo la entidad.

Hasta el cierre de la declaración difundida por la organización, no se informaba de una respuesta oficial del Gobierno chileno ni de autoridades israelíes respecto del caso.

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