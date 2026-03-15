Comunidad Palestina de Chile cuestiona dichos del canciller Pérez Mackenna por intención de fortalecer vínculos con Israel

La Comunidad Palestina de Chile expresó su “profunda preocupación” por las declaraciones del canciller Francisco Pérez Mackenna, quien en entrevista con El Mercurio planteó que el nuevo gobierno busca fortalecer las relaciones “en todo orden de cosas” con Israel.

Mediante una declaración pública, la organización sostuvo que un eventual acercamiento con ese país podría implicar un giro en la política exterior chilena.

“De concretarse lo señalado por el canciller, Chile no solo estaría incentivando la continuidad de crímenes de guerra y lesa humanidad, sino que además se apartaría de una tradición histórica de política exterior basada en el respeto irrestricto al derecho internacional”, afirmaron.

Chile reconoció al Estado de Palestina en 2011

El texto también advierte posibles consecuencias políticas y jurídicas si Chile profundiza sus vínculos con Israel, especialmente en materia militar.

En ese contexto, recordaron que Chile reconoció al Estado de Palestina en 2011 durante el gobierno de Sebastián Piñera, decisión basada en el respeto al derecho internacional.

Finalmente, hicieron un llamado al Ejecutivo a aclarar su postura frente a sus relaciones con el gobierno israelí encabezado por Benjamin Netanyahu, señalando que las declaraciones “constituyen además un grave agravio para los cientos de miles de chilenos de origen palestino y árabe que forman parte de nuestro país”.