Lesión tras microciclo en La Roja: la UC pierde a un titular para el duelo ante Deportes Concepción

Una compleja visita a Deportes Concepción es la que tendrá la Universidad Católica por la fecha 17 de la Liga de Primera, para la que además se le sumó una importante baja.

Los cruzados, que deben ganar a como dé lugar si quieren seguir con sus ínfimas opciones de luchar por el título, no podrán contar con Sebastián Arancibia para su viaje a Collao.

Según información de ADN Deportes, el lateral habría sufrido molestias musculares y no viajará con el plantel. Restará saber la magnitud total de la lesión, pensando en la llave de Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, que es en dos semanas más.

La polémica con esta baja para Daniel Garnero llega desde Juan Pinto Durán, ya que Arancibia estuvo presente en los microciclos de La Roja Sub 23 de cara a los preolímpicos de lunes a miércoles y, en su reintegró el día jueves, presentó las complicaciones.

Para el domingo, lo más probable es que Bernardo Cerezo sea el titular en la Universidad Católica, que también contará con el regreso a las citaciones de Matías Palavecino.