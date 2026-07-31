Violento ataque armado en céntrica esquina de Santiago deja dos fallecidos

Un grave hecho de sangre se registró durante la noche de este viernes en pleno centro de Santiago, luego de que un ataque a balazos dejara a un hombre fallecido y a otro gravemente herido que también terminó falleciendo al interior de un vehículo comercial.

El operativo comenzó cerca de las 21:30 horas, tras un llamado de alerta recibido por la Central de Comunicaciones de Carabineros. Ante la denuncia, personal de la 4ª Comisaría de Santiago se trasladó de urgencia a la intersección de las avenidas San Francisco y 10 de Julio.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron una camioneta de color negro detenida en la vía pública, con sus puertas abiertas y las bolsas de aire (airbags) desplegadas a raíz de la dinámica del ataque.

Al inspeccionar el interior del automóvil, el personal policial confirmó la presencia de dos hombres adultos con heridas producidas por proyectiles balísticos, uno de ellos constatándose su muerte en el mismo sitio del suceso a causa de la gravedad de los disparos, mientras que su acompañante presentaba heridas de bala, por lo que también terminó perdiendo la vida.

“Hechas las primeras averiguaciones con testigos y la revisión de imágenes de cámaras de seguridad, se determinó que el ataque fue perpetrado por cuatro antisociales, movilizados en dos motocicletas, continuando con las actuaciones autónomas”, indicaron desde Carabineros.