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AUDIO. Carabinero abatió a asaltante tras sufrir intento de encerrona mientras viajaba con su familia en San Miguel

El funcionario, que cumple labores como Guardia de Palacio en La Moneda, hizo uso de su arma de fuego para repeler el asalto.

Gonzalo Miranda

Vicente Quiñones

Carabinero abatió a asaltante tras sufrir intento de encerrona

Carabinero abatió a asaltante tras sufrir intento de encerrona

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Un intenso operativo policial se encuentra en desarrollo en la comuna de San Miguel tras un intento de encerrona que culminó con un sujeto fallecido tras la reacción de un funcionario de Carabineros.

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El hecho se registró en la intersección de Gran Avenida con Departamental, donde un grupo de sujetos intentó asaltar al carabinero, quien se desempeña como Guardia de Palacio en La Moneda.

En el momento del ataque, el funcionario se desplazaba en compañía de su esposa y de su hija de solo meses de vida. Ante la amenaza de los asaltantes, el carabinero abrió fuego en contra del grupo, dando muerte a uno de los sujetos en el mismo lugar.

En este momento, personal policial mantiene labores en curso en dicho sector de la capital para dar con el paradero del resto de los integrantes del grupo que se dieron a la fuga.

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