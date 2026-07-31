“Yo pienso que estaba curado”: Guillermo Ramírez arremete contra Boric por difusión de entrevista con críticas al Gobierno

Una nueva controversia política protagonizó el expresidente Gabriel Boric luego de compartir en sus historias de Instagram un extracto de una entrevista al vocalista de la banda chilena Candelabro, Matías Ávila, quien lanzó duros cuestionamientos contra el actual Gobierno.

La publicación motivó la reacción del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien en Radio Agricultura aseguró que “yo creo que estaba curado”, aludiendo al exmandatario.

El diputado sostuvo que “la otra alternativa es que hubiera estado totalmente en sus cabales y sobrio, y eso sería mucho más preocupante", ya que, según afirmó, “no le había visto una afrenta a la institucionalidad tan fuerte como esta”.

“Con el imbécil que nos gobierna”

Asimismo, recordó que, pese a las diferencias políticas, Boric “fue una persona respetuosa de la democracia y de las instituciones” y agregó: “No creo que haya tenido un giro tan brusco en cuatro meses; por lo tanto, yo pienso que estaba curado".

La polémica surgió luego de que Boric escribiera “Grandes Mati, Javi y Franco” al compartir un fragmento del programa La Junta Plus.

En la entrevista, consultado sobre su confianza en las nuevas generaciones, Matías Ávila respondió: “Creo mucho en la juventud actual”, aunque agregó que “está pésimo el país como está. Con el imbécil que nos gobierna, con los imbéciles que nos gobiernan, está pésimo".