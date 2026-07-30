Una caldera para un triste final: El ‘Lado B’ de la eliminación de O’Higgins en Copa Sudamericana

Este jueves por la noche, O’Higgins de Rancagua estuvo apunto de llenar una de la páginas más míticas de su historia: por dos penales, estuvieron a nada de dejar en el camino de la Copa Sudamericana a Boca Juniors.

Thiago Vecino y Luis Pavez fallaron sus disparos y permitieron que el ‘Xeneize’ finalmente se llevara la llave en la “ciudad histórica”. ADN.cl estuvo en el Codelco El Teniente y acá te contamos todo lo que la transmisión de TV no te mostró.

Estadio lleno una hora antes del partido

Faltando más de una hora para inicio del partido, el Estadio El Teniente ya era una caldera. Debido a la importancia del encuentro, los hinchas de O’Higgins llegaron temprano y llenaron el recinto para apoyar a su equipo.

El blooper de Leandro Paredes

La principal figura de Boca, Leandro Paredes, protagonizó un vergonzoso momento durante el calentamiento antes del inicio del juego. Mientras realizaba pases largos junto a un compañero, el volante se resbaló y cayó de golpe al suelo, lo que generó burlas por parte de los hinchas de O’Higgins.

Boca sufrió una de las nuevas reglas del fútbol

A los diez minutos del segundo tiempo, el arquero de Boca, Álvaro Montero, intentó hacer tiempo al momento de reanudar el juego desde el fondo. El árbitro consideró excesiva la demora y sancionó tiro de esquina a favor de O’Higgins, aplicando una de las nuevas reglas introducidas recientemente por la IFAB para combatir las pérdidas de tiempo de los arqueros

La tristeza de los jugadores y el aliento del público

Tras caer en la definición por penales, varios jugadores de O’Higgins quedaron visiblemente afectados, algunos tendidos sobre el césped, mientras sus compañeros intentaban consolarlos.

En paralelo, la hinchada celeste intensificó su apoyo con cánticos para alentar al equipo pese al resultado. El plantel permaneció durante varios minutos en el terreno de juego, recibiendo el reconocimiento y el respaldo de todo el estadio.

El adiós definitivo de Francisco González

Una vez finalizado el partido, el último jugador en abandonar la cancha fue Francisco González, quien disputó su último encuentro con la camiseta de O’Higgins. El delantero argentino no pudo ocultar su emoción mientras todo el estadio coreaba su nombre.

De esta manera, González se despidió de Rancagua y del fútbol chileno para continuar su carrera en el club Tijuana de México.