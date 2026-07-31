Grave accidente en la Ruta 68: microbús vuelca con una veintena de pasajeros a bordo
El balance preliminar indica que al menos 10 personas resultaron heridas, mientras continúan las labores de rescate y atención de los afectados.
Grave accidente en la Ruta 68: microbús vuelca con una veintena de pasajeros a bordo
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Un accidente de alta complejidad se registró este viernes en la Ruta 68, a la altura del kilómetro 25, tras el túnel de Curacaví en dirección a Valparaíso, donde un microbús volcó por causas que aún se investigan.
De manera preliminar, se informó que el accidente involucró a una veintena de personas y que al menos 10 resultaron lesionadas.
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Según el balance inicial, siete presentan heridas de carácter leve, mientras que tres se encuentran con lesiones de mayor consideración.
El procedimiento continúa en desarrollo, mientras personal de emergencia atiende a los afectados y se realizan las diligencias para esclarecer las circunstancias del volcamiento. Se recomienda a los conductores transitar con precaución debido a la emergencia en la vía.
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