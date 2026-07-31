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Grave accidente en la Ruta 68: microbús vuelca con una veintena de pasajeros a bordo

Un accidente de alta complejidad se registró este viernes en la Ruta 68, a la altura del kilómetro 25, tras el túnel de Curacaví en dirección a Valparaíso, donde un microbús volcó por causas que aún se investigan.

De manera preliminar, se informó que el accidente involucró a una veintena de personas y que al menos 10 resultaron lesionadas.

Según el balance inicial, siete presentan heridas de carácter leve, mientras que tres se encuentran con lesiones de mayor consideración.

Volcamiento de bus Ruta Curacaví deja seis personas lesionadas



Un bus volcó la mañana de este viernes en la Ruta 68, a la altura del kilómetro 25,200, en la bajada del túnel Lo Prado, movilizando a equipos de emergencia hasta el lugar.

El accidente se registró cerca de las 08:50… pic.twitter.com/cnISWMohjc — Fm Music Curacaví (@Fmmusicx) July 31, 2026

El procedimiento continúa en desarrollo, mientras personal de emergencia atiende a los afectados y se realizan las diligencias para esclarecer las circunstancias del volcamiento. Se recomienda a los conductores transitar con precaución debido a la emergencia en la vía.