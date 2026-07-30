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Lucas Bovaglio habla tras la eliminación ante Boca y emociona a todo O’Higgins: “Más allá del dolor...”

“Si teníamos que caer, era de esta forma, entregando todo y yendo para adelante”, declaró el técnico del conjunto rancagüino tras quedar fuera de la Copa Sudamericana.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

El sueño continental de O’Higgins llegó a su fin. El elenco rancagüino estuvo a un paso de hacer historia en el estadio El Teniente, donde venció por la mínima a Boca Juniors en el tiempo reglamentario, pero cayó en los lanzamientos penales por 4-3 y quedó fuera de la Copa Sudamericana 2026.

Tras el encuentro, el técnico Lucas Bovaglio protagonizó una emotiva conferencia de prensa, donde destacó la entrega de sus dirigidos a pesar de la derrota. “La sensación es la de un profundo orgullo con este grupo de jugadores”, comenzó señalando el DT.

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“Sabíamos que iba a ser difícil revertir el resultado en Buenos Aires. Sin embargo, el equipo hizo un buen partido, se puso arriba en el marcador. Nosotros, inclusive, después de estar uno a cero, intentamos con el doble nueve aumentar la diferencia y tuvimos una como para haber hecho un segundo gol", agregó.

En esa línea, el entrenador de O’Higgins lamentó la eliminación desde los doce pasos, aunque valoró el carácter mostrado por sus jugadores. “Después en los penales no nos tocó. Como en otra oportunidad fuimos ganadores en tanda de penales, hoy no nos tocó”, señaló.

“Más allá del dolor que uno tiene ahora, porque son los minutos posteriores a haber terminado el partido, lo que le dije recién a los muchachos es que siento un profundo orgullo de la forma en que compiten, cómo se entregan, el compromiso. La verdad es que es un placer entrenar a este grupo de jugadores”, remarcó.

“Si teníamos que caer, era de esta forma, entregando todo y yendo para adelante. Siento el fútbol así, quiero que mis equipos compitan así. Y me encantaría hoy abrazarme con todo en el vestuario festejando la clasificación, pero no nos tenía que tocar y no nos tocó“, concluyó.

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