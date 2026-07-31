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VIDEO. “Es una forma de minimizar los costos”: el software gratuito busca reducir millonarios gastos en aseo comunal

Carola Blázquez conversó con Leo Meyer en la Academia de Emprendedores sobre Rescol, innovación de la UNAB que optimiza la gestión de residuos y la colaboración entre municipalidades chilenas.

Martín Neut

Academia de Emprendedores

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Carola Blázquez, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello (UNAB), sede Viña del Mar, fue la protagonista de la sección Superstar en el programa Academia de Emprendedores de Radio ADN.

Durante la entrevista con Leo Meyer, presentó Rescol, un software de ciencia aplicada diseñado para analizar variables críticas en la recolección de residuos, como la cantidad de camiones, rutas e itinerarios, con el fin de maximizar la eficiencia y promover la colaboración entre comunas.

La investigadora destacó el impacto económico de este servicio, señalando que municipios como Cerro Navia o Quinta Normal gastan cerca de 2.000 millones de pesos anuales solo en recolección.

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Ante esta realidad, Blázquez explicó que Rescol permite modelar matemáticamente los recorridos para evitar duplicidad de esfuerzos en calles compartidas y reducir costos operativos.

“Una forma de minimizar los costos es colaborando”

Según sus palabras textuales: “Es necesario un software, algo que te ayude para hacer la planificación y poder licitar (...) una forma de minimizar los costos es colaborando".

Actualmente, el software funciona como un prototipo de código abierto y gratuito, financiado por el Ministerio de Ciencia.

El equipo de investigación, integrado por profesionales de diversas universidades, busca ahora financiamiento para una versión 2.0 centrada en la economía circular y la Ley REP.

Blázquez enfatizó la urgencia de estas herramientas para cumplir las metas nacionales: "Queremos enfocarnos más en residuos reciclables (...) hay que llegar por ejemplo de aquí al 2030 con una tasa de reciclaje del 30%“.

Academia de Emprendedores y más

Radio ADN se transforma de lunes a viernes desde las 21 horas en la sala de clases de la Academia de Emprendedores, siempre con el apoyo del Banco de Chile y el liderazgo del periodista Leo Meyer. Puedes enviar tus preguntas y audios para los profesores a través de holaleo.cl ¡Te esperamos!

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