Publicó fotos creadas con IA simulando un tiroteo universitario: Corte ratifica la expulsión de estudiante en Concepción / grinvalds

En fallo unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de protección presentado por un estudiante de la carrera de Enfermería y confirmó su expulsión definitiva de la Universidad Andrés Bello (UNAB), sede Concepción.

La medida disciplinaria fue adoptada luego de que el alumno publicara en redes sociales imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) alusivas a las amenazas de tiroteo que afectaban a la institución.

El tribunal concluyó de manera categórica que la universidad actuó con estricto apego a la legalidad y a sus reglamentos internos de convivencia.

Los hechos se remontan a abril de este año, cuando la dirección del campus Concepción denunció la aparición de rayados en los baños del establecimiento con mensajes como “Tiroteo 10 Abril” y “Viernes 10 Abril todos morirán”. La situación obligó a la universidad a activar protocolos de seguridad, suspender actividades y denunciar el hecho ante Carabineros y el Ministerio Público.

En medio de la psicosis colectiva, estudiantes del plantel alertaron sobre publicaciones realizadas en Instagram por el recurrente. En las imágenes (creadas mediante IA) se apreciaba al joven vistiendo casco, chaleco antibalas y exhibiendo gran cantidad de cartuchos de munición, acompañadas por el mensaje: “Outfit para mañana”.

Tras la intervención policial y la toma de declaraciones, la UNAB inició un sumario disciplinario que culminó con la expulsión del alumno por infracciones graves al Reglamento de Conducta para la Convivencia Estudiantil y al Reglamento del Alumno de Pregrado.

Los argumentos de la Justicia

En la resolución, los ministros desestimaron que el proceso sancionatorio haya sido arbitrario, destacando que el afectado contó con la oportunidad de defenderse y presentar pruebas en la investigación sumaria.

A juicio del tribunal de alzada, la conducta del estudiante resultó incompatible con el comportamiento ético exigido a un alumno universitario:

“Sus publicaciones fueron realizadas en un contexto de profunda conmoción dentro de la universidad, producto de las amenazas de tiroteo existentes (...), provocando la intervención no solo de las autoridades universitarias, sino también del Ministerio Público y de las policías”, señala el fallo.

Finalmente, el tribunal ratificó la facultad de la Universidad Andrés Bello para adoptar este tipo de medidas máximas en resguardo del bienestar de la comunidad, concluyendo que la institución sometió su actuar a la Constitución, a la Ley de Educación Superior (N° 21.091) y a los principios de buena fe contractual.