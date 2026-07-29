;

VIDEO. “No dejen que los pille la crisis”: los tres indicadores financieros clave para evitar que tu empresa quiebre

Vanina Jaime, CEO de EBS Gestión Empresarial, sugiere monitorear semanalmente resultados operacionales fijos para asegurar permanencia ante contextos económicos adversos y complejos.

Martín Neut

Clase Magistral en la Academia de Emprendedores

Clase Magistral en la Academia de Emprendedores

La CEO de EBS Gestión Empresarial, Vanina Jaime, dictó una Clase Magistral en la Academia de Emprendedores sobre métodos de dirección financiera para evitar que las pymes sucumban ante la incertidumbre económica.

La experta señaló en conversación con Leo Meyer que la caída de ventas no es el único indicador de alerta, instando a vigilar la reducción de márgenes y los atrasos con proveedores como señales tempranas de riesgo.

Jaime subrayó la relevancia de la data: “El número, los números de nuestra empresa son sumamente importantes, determinan todo el negocio”.

Revisa también:

ADN

“No dejen que los pille la crisis”

El método propuesto por la docente se basa en tres pilares fundamentales: el margen de contribución (ventas menos costos directos), el control estricto de costos fijos reales y la identificación del punto de equilibrio.

Advirtió que operar por debajo del punto de equilibrio debe activar alarmas inmediatas para realizar ajustes operativos antes de que la liquidez se agote.

Como herramienta de gestión diaria, recomendó implementar un flujo de caja proyectado a 30, 60 y 90 días, analizado semanalmente para tomar decisiones con certeza y no basadas en supuestos.

Al concluir, Jaime hizo un llamado a la acción preventiva: “No dejen que los pille la crisis sino que tomen siempre todo esto anticiparse a lo que pueda llegar a venir”.

Academia de Emprendedores y más

Radio ADN se transforma de lunes a viernes desde las 21 horas en la sala de clases de la Academia de Emprendedores, siempre con el apoyo del Banco de Chile y el liderazgo del periodista Leo Meyer. Puedes enviar tus preguntas y audios para los profesores a través de holaleo.cl ¡Te esperamos!

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad