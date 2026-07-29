La CEO de EBS Gestión Empresarial, Vanina Jaime, dictó una Clase Magistral en la Academia de Emprendedores sobre métodos de dirección financiera para evitar que las pymes sucumban ante la incertidumbre económica.

La experta señaló en conversación con Leo Meyer que la caída de ventas no es el único indicador de alerta, instando a vigilar la reducción de márgenes y los atrasos con proveedores como señales tempranas de riesgo.

Jaime subrayó la relevancia de la data: “El número, los números de nuestra empresa son sumamente importantes, determinan todo el negocio”.

“No dejen que los pille la crisis”

El método propuesto por la docente se basa en tres pilares fundamentales: el margen de contribución (ventas menos costos directos), el control estricto de costos fijos reales y la identificación del punto de equilibrio.

Advirtió que operar por debajo del punto de equilibrio debe activar alarmas inmediatas para realizar ajustes operativos antes de que la liquidez se agote.

Como herramienta de gestión diaria, recomendó implementar un flujo de caja proyectado a 30, 60 y 90 días, analizado semanalmente para tomar decisiones con certeza y no basadas en supuestos.

Al concluir, Jaime hizo un llamado a la acción preventiva: “No dejen que los pille la crisis sino que tomen siempre todo esto anticiparse a lo que pueda llegar a venir”.

Academia de Emprendedores y más

Radio ADN se transforma de lunes a viernes desde las 21 horas en la sala de clases de la Academia de Emprendedores, siempre con el apoyo del Banco de Chile y el liderazgo del periodista Leo Meyer. Puedes enviar tus preguntas y audios para los profesores a través de holaleo.cl ¡Te esperamos!