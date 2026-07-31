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El Chino salta a la fama y anuncia primer evento tras ser rescatado del Cajón del Maipo: ojo a las parvularias

El evento fue bautizado como “La leyenda nos visita” y se realizará en Santiago.

Sebastián Escares

El Chino salta a la fama y anuncia primer evento tras ser rescatado del Cajón del Maipo: ojo a las parvularias

Manuel “El Chino” Orellana sigue aprovechando la repentina popularidad que alcanzó tras su mediático rescate en el Cajón del Maipo, donde permaneció varios días aislado junto a dos educadoras de párvulos en medio de un sistema frontal.

Ahora, el hombre de 32 años anunció su debut como invitado estelar en un evento discotequero en Santiago. La actividad se realizará este sábado 1 de agosto en Liga Urbana, local ubicado en Barrio Bellavista que suele organizar fiestas con figuras virales y temáticas que generan conversación en redes sociales.

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El evento fue bautizado como “La leyenda nos visita”, haciendo alusión directa al estatus viral que alcanzó Orellana durante las últimas semanas. El afiche promocional también llamó la atención, ya que muestra al “Chino” recreando el icónico póster de la película Soy leyenda.

En la imagen aparece acompañado del famoso gato que, según ha relatado, fue clave para encontrar el refugio donde pudo mantenerse con vida junto a sus acompañantes hasta que se concretó el rescate.

Las parvularias entran gratis

La convocatoria también incluye un beneficio que no pasó inadvertido en redes sociales. Según informó el local, las educadoras de párvulos podrán ingresar gratis durante toda la noche, mientras que el público general tendrá entrada liberada hasta las 23:00 horas.

Después de ese horario, quienes quieran asistir deberán pagar $6.000 para sumarse a la fiesta, que apunta a reunir a seguidores del fenómeno viral y público habitual de la vida nocturna capitalina.

Desde la organización sumaron humor a la promoción del evento. “Al que le gusta el webeo, tarde o temprano llega a Liga Urbana”, señalaron en la publicación difundida en redes sociales.

El recinto incluso dejó abierta la posibilidad de extender la celebración con un eventual after en el Cajón del Maipo junto al “Chino”, frase que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

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