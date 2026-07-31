Rescatan a turista estadounidense atrapado en Farellones: salió del dominio esquiable y terminó aislado en la nieve

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros logró rescatar al turista estadounidense que permanecía atrapado en un sector de Farellones, en la región Metropolitana, tras extraviarse este jueves.

El operativo, en el que también participó personal de la Prefectura Aérea, permitió ubicar al hombre, quien será trasladado a Farellones, poniendo fin a varias horas de incertidumbre luego de que quedara aislado en medio de la nieve.

Según los antecedentes preliminares, el turista se encontraba esquiando en Valle Nevado. Al iniciar el retorno, salió del dominio esquiable por la parte alta del centro de esquí, en el sector Tres Puntas, ingresando a una zona no habilitada y sin respetar la señalización existente, quedando aislado en medio de la nieve.

El mal tiempo obligó a suspender el primer rescate

El propio ciudadano estadounidense logró alertar de su situación a Carabineros, lo que permitió activar un procedimiento de rescate. Sin embargo, el primer intento no pudo concretarse debido a las adversas condiciones climáticas.