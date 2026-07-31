“No seas miserable po’ hue...”: Checho Hirane pierde la paciencia en vivo y lo mandan a tomar agüita de melisa

Un tenso momento se vivió en el programa Sin Filtros, luego de que Sergio “Checho” Hirane reaccionara furioso ante una respuesta de Juan Pablo Sanhueza durante un debate político sobre Cuba.

El cruce comenzó cuando Hirane emplazó a los panelistas de izquierda por la postura de sus sectores frente al régimen cubano, en medio de comentarios sobre un eventual viaje de militantes del Partido Comunista por la conmemoración de los 100 años de Fidel Castro.

“¿No están de acuerdo con sus socios?”, preguntó Hirane en el panel. Fue entonces cuando Sanhueza respondió con una comparación que desató la molestia inmediata del comunicador.

“Yo, al igual que Andrés Allamand, estoy muy de acuerdo con que vayan. Igual que Andrés Allamand”, dijo el dirigente político, aludiendo al viaje que realizó el exsenador a Cuba por razones familiares.

La frase provocó la reacción de Hirane, quien recordó que el caso de Andrés Allamand estuvo marcado por la grave situación de salud de su hijo. “No seas miserable, poh, hue... Andrés Allamand fue porque su hijo se había caído a la piscina y habían dicho que en Cuba había un tratamiento. ¡Eso es ser miserable!”, lanzó el comediante visiblemente molesto.

Sanhueza intentó bajar el tono y le respondió: “Checho, tómate una agüita de melisa”. Sin embargo, la frase aumentó la tensión en el estudio.

“Ahí te fuiste al chancho, eso es peor de lo que hizo Ítalo (Omegna). Todo tiene un límite y cruzaste una línea roja”, replicó Hirane.

El intercambio continuó con Sanhueza acusándolo de “tirar la pelota al córner”, mientras Hirane insistió en que no correspondía usar una tragedia familiar en medio de una discusión política. “Cuando se te está muriendo un hijo y tienes la posibilidad de ir a salvarlo a Cuba, la cuestión política te la pasas por la raja. ¡Te fuiste al chancho!”, cerró Checho Hirane.