Los emboscaron por la espalda: así se gestó el frustrado y fatal robo a un camión de valores en pleno barrio Franklin

Un violento enfrentamiento armado sacudió las inmediaciones del barrio Franklin, en la comuna de Santiago, luego de que un grupo de delincuentes intentara asaltar un camión de transporte de valores. El atraco, que fue frustrado por el personal de seguridad, dejó un saldo de un asaltante fallecido, dos guardias heridos y un amplio despliegue policial en la zona sur de la capital.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el incidente involucró a una banda compuesta por al menos cuatro individuos. La investigación preliminar del Ministerio Público, sustentada en el análisis de las cámaras de seguridad del sector, permitió reconstruir con precisión la mecánica de la emboscada, evidenciando un alto nivel de preparación por parte de los antisociales.

La dinámica del asalto: planificación y emboscada

Según los registros visuales y testimonios, los sujetos se encontraban merodeando el área con antelación, a la espera de la llegada del vehículo blindado. El fiscal a cargo de las primeras diligencias explicó que “hay evidentemente un movimiento de estas personas cuando llega el personal de seguridad a reponer el cajero”.

Las imágenes de seguridad muestran el momento exacto del ataque: dos de los individuos salen de un local comercial simulando ser transeúntes, para luego devolverse abruptamente y abrir fuego en contra de los guardias que realizaban sus labores logísticas.

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“Todo indica que el robo fue planificado, dada la coordinación que realizan los sujetos en el lugar (...) teniendo presente la hora en que ocurren los hechos y la forma en que estas personas abordan a los guardias de seguridad”, detalló el persecutor.

Frente al ataque inminente, los encargados de seguridad repelieron el asalto desenfundando sus armas. Durante este fuego cruzado, en el que se percutaron alrededor de 15 disparos, uno de los asaltantes recibió un impacto balístico en la cabeza, perdiendo la vida en el mismo lugar de los hechos.

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El fiscal confirmó que el personal custodio actuó “en todo momento en legítima defensa”, lesionando y abatiendo a uno de los autores del ilícito mientras resguardaban su propia integridad.

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Huida y estado de los heridos

En medio del intercambio de disparos, dos de los guardias resultaron heridos: uno recibió un impacto en la espalda y el otro en un muslo. Ambos fueron trasladados de urgencia hasta la exPosta Central, donde se mantienen bajo evaluación médica y curaciones, fuera de riesgo vital.

Al ver frustrado su objetivo, el resto de la banda emprendió la huida. Dos de los sujetos escaparon a pie, mientras que un tercero huyó a bordo de un automóvil. Este vehículo, que mantenía encargo por robo vigente desde junio de 2023, fue encontrado horas más tarde completamente incendiado en la comuna de El Bosque, en una maniobra típica para borrar evidencias.

Actualmente, equipos especializados de Carabineros continúan trabajando en el sitio del suceso y en el lugar del hallazgo del vehículo, enfocando sus labores en el levantamiento de evidencia balística, el empadronamiento de testigos y la revisión exhaustiva de cámaras de seguridad para dar con el paradero de los prófugos.