Resultados del Kino que repartió $12.300 millones: números ganadores del sorteo 3260 del viernes 31 de julio
El tradicional juego de la Lotería de Concepción repartirá un cuantioso premio entre todas las categorías y juegos adicionales del cartón.
La noche del viernes 31 de julio, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartía un cuantioso e histórico pozo acumulado.
Para el sorteo 3260 se alcanzaron los $12.300 millones, luego de que en el sorteo anterior se registraran 40 ganadores a los 13 aciertos y entre los que se repartieron $494.665
Los montos a repartir serán los siguientes:
- Kino: $7.420 millones
- Rekino: $1.060 millones
- Requete Kino: $540 millones
- Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
- Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
- Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
- 1 Casa
- 1 SUV
- Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
- 1 viaje
- En cuanto a los premios especiales:
- 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
- Bono de $20.000.000
- Por último, el premio al número de cartón:
- 5 bonos de $1.000.000
- Finalmente, Club Kino:
- Bono de $1.000.000
Conoce los números ganadores del sorteo 3260 del Kino
- Kino: 25, 2, 14, 4, 13, 9, 3, 1, 10, 6, 17, 24, 12, 20
- Rekino: 8, 19, 1, 13, 12, 25, 10, 9, 14, 23, 6, 4, 16, 2
- Requete Kino: 2, 12, 15, 1, 4, 8, 13, 18, 22, 25, 19, 17, 16, 20
- Chao Jefe $2.000.000: 17, 15, 1, 3, 13, 2, 4, 19, 23, 11, 20, 14, 18, 5
- Chao Jefe $3.000.000: 10, 1, 2, 18, 12, 5, 20, 7, 11, 24, 15, 21, 13, 14
- Súper Combo Marraqueta: 15, 19, 6, 21, 14, 10, 3, 25, 16, 7, 18, 11, 9, 13
- Premios Especiales por un bono de $20.000.000: 15, 16, 12, 4, 7, 10, 3, 19, 25, 9, 17, 8, 22, 5
- Premios Especiales por una camioneta Mitsubishi L200 Work: 8, 4, 25, 16, 19, 22, 5, 14, 10, 6, 2, 11, 20, 9
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