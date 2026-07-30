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VIDEO. “Vi la ventana abierta y recién ahí imaginé lo peor”: revelan desgarradora carta de Jorge Constanzo por muerte de hija

En la misiva, el papá de la pequeña Isidora reconstruye la jornada en que la niña de dos años cayó desde un piso 11. Admite el consumo de alcohol previo al trágico hecho.

Gonzalo Miranda

Jorge Constanzo, padre de Isidora

Jorge Constanzo, padre de Isidora

Durante la noche de este jueves, Reportajes de Teletrece reveló en exclusiva un documento clave escrito por Jorge Constanzo desde la cárcel de Casablanca, donde cumple la medida cautelar de prisión preventiva.

Se trata de una carta de más de 20 páginas redactada a días de su ingreso al penal, en la que entrega su versión sobre la muerte de su hija Isidora, de dos años, ocurrida el pasado 17 de mayo tras caer desde el piso 11 de un edificio en Las Condes.

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En el texto, Constanzo repasa minuciosamente la cronología del evento, partiendo por las horas previas a la tragedia, la interacción con la menor y el instante en que Carabineros le alertó sobre el hallazgo del cuerpo en la planta baja del inmueble.

El momento de la búsqueda y la ventana del dormitorio

Según expuso en su relato, fue el personal policial quien le solicitó verificar el estado de la menor dentro del departamento. “Fui corriendo a la habitación donde estaba durmiendo Isidora pero no la encontré. Solo vi la ventana abierta y recién ahí imaginé lo peor”, escribió Constanzo, detallando que al bajar al estacionamiento entró en estado de shock al confirmar el fallecimiento de la niña.

Respecto a las condiciones de seguridad en el dormitorio donde la niña dormía una siesta a eso de las 16:15 horas, el imputado admitió un punto que resulta clave para la indagatoria: “Vi que la ventana estaba cerrada, pero no revisé si el pestillo estaba puesto, ya que por lo general yo dejo esa ventana con pestillo y con un roller encima”.

A su vez, en la misiva el padre realiza una fuerte autocrítica sobre su responsabilidad en los hechos: “Yo creo que ya no existen palabras para determinar el hecho, porque negligencia le queda corto, irresponsabilidad le queda corto, todas esas palabras son minúsculas para lo que termina sucediendo, porque yo perdí una hija”.

Otro de los capítulos abordados en el escrito se centra en el consumo de bebidas alcohólicas durante la noche anterior en una fiesta y en una discoteca, sumado a una copa de vino durante el almuerzo del día de los hechos, antes de acostar a la niña.

La difusión de la misiva se produce en paralelo a las resoluciones del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para Constanzo.

Durante la audiencia de revisión, la Fiscalía expuso los resultados de los exámenes de alcoholemia practicados la noche del incidente a las 21:00 horas, concluyendo que el imputado manejó en estado de ebriedad al retornar a su domicilio el día del suceso.

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