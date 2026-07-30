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VIDEO. “Mandé a mi hijo al colegio y no volvió más”: La desoladora declaración de la madre de estudiante asesinado en San Bernardo

El estudiante del Liceo Polivalente Santiago de Compostela falleció tras recibir una estocada en el tórax durante una riña registrada a la salida del establecimiento.

Gonzalo Miranda

Estudiante falleció en San Bernardo

Estudiante falleció en San Bernardo

Un brutal hecho de violencia escolar remeció este jueves a la comuna de San Bernardo, donde un adolescente de 15 años, estudiante de primer año medio del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, fue asesinado tras ser apuñalado a pocos metros de su recinto educacional.

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El ataque se produjo cerca de las 17:00 horas en el marco de una altercado registrado en la vía pública, momento en que la víctima recibió una grave estocada en la zona del tórax.

A pesar del rápido despliegue de los propios compañeros de curso, y luego de los equipos de emergencia que acudieron a la zona, el menor de edad falleció producto de la severidad de la herida.

El doloroso testimonio de la madre

En medio del trabajo policial en el sitio del suceso, la madre de la víctima entregó un desgarrador testimonio sobre el hecho que le arrebató la vida a su hijo, exigiendo que se esclarezcan las responsabilidades tanto de los agresores como del propio establecimiento educacional.

Mandé a mi hijo al colegio y no volvió más. Yo quiero que se haga justicia, que ese colegio lo investiguen porque el niño hacía cosas ilícitas también, no hacen nada y hacen lo que quieren. Quiero que den con los que le hicieron daño a mi bebé, le quitaron la vida”, manifestó consternada en declaraciones recogidas por 24 Horas.

Autoridades y los equipos especializados de la policía se encuentran desplegados en la zona realizando empadronamientos, revisión de cámaras de seguridad y toma de testimonios para determinar la dinámica del ataque e identificar a él o los autores del homicidio.

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