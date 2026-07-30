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AUDIO. No solo Francisco González: otra figura de O’Higgins confirma su salida tras caer ante Boca

Martín Sarrafiore también se despidió de sus compañeros tras la eliminación de Copa Sudamericana.

Javier Catalán

Hernán Reyes

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Martín Sarrafiore confirma su salida de O'Higgins

02:21

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Una jornada triste es la que vivió O’Higgins este jueves, y no solo por eliminación de Copa Sudamericana en penales ante Boca Juniors.

Y es que, como ya se había adelantado con anterioridad, también fue el partido de despedida de la principal figura celeste, Francisco González, quien se va a jugar al Xolos de Tijuana.

Pero “Panchito” no será el único que dejará Rancagua tras la caída ante los “Xeneizes”, ya que Martín Sarrafiore, otro de los mejores futbolistas del plantel, también confirmó su salida del club tras terminar el encuentro.

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Prácticamente fue mi último partido en El Teniente, me lo comunicaron hace pocos días. Todavía faltan detalles, pero si Dios quiere todo se va a concretar”, afirmó el atacante argentino.

Espero estar a la altura de este nuevo desafío y agradecido con el club y todos mis compañeros porque me hicieron sentir muy cómodo”, agregó.

“Fui muy feliz acá, ojalá algún día pueda volver”, sentenció Sarrafiore.

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