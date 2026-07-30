“No soy una santa...”: exdiputada sorprendió con llamativo look que utilizó durante el concierto de Rosalía en Chile

El pasado 29 de julio, Rosalía ofreció el último de los cuatro conciertos que realizó en el Movistar Arena en el marco de su gira LUX Tour, la que marcó su tercera visita a Chile.

Entre los asistentes a estos shows estuvo la exdiputada Camila Musante, quien sorprendió con un llamativo look que compartió con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

“No soy una santa, pero estoy blessed“, escribió la exparlamentaria por la Región Metropolitana, haciendo referencia a la canción Reliquia de Rosalía.

Para la ocasión, Musante lució un vestido blanco con detalles negros en los guantes, el cuello y su peinado.

En conversación con La Cuarta, la también abogada entregó más detalles sobre la inspiración detrás de su outfit.

“Quise que el outfit encarnara la esencia de su disco LUX. Porque no solo somos luz, sino también sombra. Por eso jugué con el contraste entre el blanco y el negro“, comentó.

Además, reveló qué le habría dicho a Rosalía en el tradicional “confesionario”, un espacio que forma parte del espectáculo de la artista española.

“He aceptado citas que no me interesaban mucho con fines literarios. No iba detrás del noviazgo, iba detrás de la anécdota”, confesó.

“Aprovecho de disculparme por haber sido una perla artística. A los que salieron conmigo y terminaron siendo un cuento, un capítulo o una canción sin saberlo: perdón”, cerró.