O’Higgins casi logra una hazaña histórica: venció a Boca Juniors en Rancagua, forzó los penales, pero terminado cayendo en la definición desde los 12 pasos y quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

Una de las grandes figuras para el “Capo de Provincia” fue Omar Carabalí, que tras la ventaja de los celestes, tuvo al menos dos atajadas sensacionales para mantener con vida a los suyos.

Tras terminar el encuentro, el portero conversó con los micrófonos de ESPN, donde valoró el esfuerzos de sus compañeros para dejar a un gigante del continente contra las cuerdas.

“Fue un partido complicado, sabíamos que ellos eran un rival fuerte y teníamos que hacerles un gol y a partir de ahí tratar de darlo vuelta. Partido complicadísimo, pero tratamos de hacer lo posible para sacarlo adelante”, señaló el guardameta.

“Me voy orgulloso de los jugadores, del cuerpo técnico, de los suplentes. Lo dimos todo, peleamos hasta el último; nos tocó un rival complicadísimo en el papel y la verdad es que nos vamos con la frente en alto”, sentenció Carabalí.