Un chileno llega a un gigante de Sudamérica: “Quiero ser campeón y uno de los mejores del país”

Esteban Matus concretó su esperado salto al extranjero. El lateral chileno de 24 años cerró su etapa en Audax Italiano, club donde se formó, y este jueves aterrizó en Asunción para transformarse en nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay.

En su llegada a tierras guaraníes, el zaguero nacional habló con la prensa local y entregó sus primeras impresiones antes de ser presentado como jugador del “Decano”, donde volverá a estar bajo las órdenes de Pablo “Vitamina” Sánchez y será compañero del neozelandés Tim Payne.

“Es un paso muy importante en mi carrera llegar a un club tan importante como es Olimpia. Pablo ya me conoce, me tuvo en Audax, así que ya sabe cómo juego. Por algo me pidió y voy a intentar responderle de la mejor forma en la cancha”, declaró Matus.

En esa línea, el defensor, que jugó el pasado fin de semana ante Universidad de Chile por la Liga de Primera, señaló que “ya estoy disponible para volver a jugar, vengo sin ningún problema. Si todo sale bien, podemos estar en la cancha lo más pronto posible”.

“Quiero ser campeón y ser uno de los mejores del país”

Por otro lado, al ser consultado por sus metas en Olimpia, Esteban Matus no dudó en poner la vara alta. “Obviamente ser campeón, un club tan importante que tiene que estar donde se merece. Quiero ser campeón, quiero jugar y ser uno de los mejores del país. Para eso tengo que trabajar y venir con la mente clara”, afirmó.

“Claramente es un club importante a nivel sudamericano, así que apenas me dijeron que estaba la opción, obviamente había que afinar detalles y todo, pero es una oportunidad tremenda para mí como jugador”, añadió.

Por último, el lateral izquierdo reveló que Pablo Sánchez, entrenador de Olimpia, se comunicó con él para llevarlo al club paraguayo luego del partido que disputó ante Audax Italiano por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en abril pasado.

“Después del primer partido que jugamos por Sudamericana, Vitamina me habló, me dijo que tenía la intención de traerme, que iba a hacer lo posible y estoy muy contento porque se haya concretado”, concluyó.