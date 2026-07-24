Será compañero de Tim Payne: exseleccionado chileno seguirá su carrera en Olimpia de Paraguay

Esteban Matus definió su futuro. El lateral izquierdo dejará Audax Italiano para continuar su carrera en Olimpia de Paraguay. Será la primera experiencia internacional del defensor de 24 años.

Según informó César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, el elenco paraguayo concretó la compra del pase del zaguero chileno. El jugador firmará un contrato de largo plazo y pondrá fin a su etapa en el conjunto itálico, donde se consolidó como una de las figuras del club.

En Olimpia, Matus será dirigido por el técnico argentino Pablo “Vitamina” Sánchez. Además, será compañero del neozelandés Tim Payne, quien alcanzó notoriedad internacional tras convertirse en uno de los futbolistas más virales del Mundial 2026.

Esteban Matus se marcha al fútbol paraguayo luego de varias temporadas destacadas con Audax Italiano, rendimiento que incluso le permitió ser considerado para la selección chilena en 2025. Aunque fue convocado, el lateral no alcanzó a debutar con La Roja adulta el año pasado.