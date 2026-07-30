El nuevo desafío de Nicolás Núñez: aseguran que será DT de una selección

Nicolás Núñez supo ser uno de los entrenadores con mayor potencial dentro del fútbol chileno, iniciando una carrera en los banquillos desde joven y con buenos resultados.

Su irrupción en Magallanes la temporada 2022, donde consiguió el título de la Primera B, además de ganar la Cop a Chile y la Supercopa, fueron un gran golpe dentro del balompié nacional.

Aquella buena campaña le permitió dar el salto a la Universidad Católica en julio de 2023, donde no pudo replicar los resultados, lo que derivó en su salida de la precordillera en marzo de 2024.

Desde entonces, optó por seguir su carrera en Medio Oriente, recalando en Aspire Academy, proyecto de juveniles que busca potenciar los talentos jóvenes del fútbol qatarí.

Aquella andanza por el fútbol árabe ahora le abre una nueva e importante oportunidad. Según información del periodista Marcelo Escobar de DSports, Nicolás Núñez asumió la dirección técnica de la selección Sub 17 de Qatar.

El primer gran desafío que tendrá el entrenador chileno de 41 años será el Mundial 2027 de la categoría, en el que encima son organizadores y que comienza el 19 de noviembre. La Roja juvenil también clasificó.